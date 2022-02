Johnson condanna Russia | Putin vuole il bagno di sangue

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Regno Unitol'azione militare intrapresa da Mosca in Ucraina: lo afferma il primo ministro britannico, Boris, che in un messaggio si dichiara "inorridito" per quello che definisce "...

Il Regno Unitol'azione militare intrapresa da Mosca in Ucraina: lo afferma il primo ministro britannico, Boris, che in un messaggio si dichiara "inorridito" per quello che definisce "un attacco non ...Il Regno Unitol'attacco russo, scrive il primo ministro britannico,. Il presidente francese Macrone chiede alla Russia,la fine immediata.Le truppe di Mosca entrano in Ucraina non solo dal confine russo, anche da Crimea e Bielorussia. Nato, Onu e Ue condannano, Biden: “Dure sanzioni” ...Il primo ministro britannico Boris Johnson ha convocato il comitato Cobra e ha parlato ... Queste le parole del capo del governo britannico durante la riunione. Dall'Europa la condanna nei confronti ...