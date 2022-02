Iva Zanicchi: la confessione shock dopo il Covid (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vediamo insieme che cosa ha deciso di dichiarare la super amata cantante Iva Zanicchi, per quanto riguarda una problematica personale. Abbiamo da pochissimo ammirato la sua bellezza, presenza scenica e grandissima voce da pochissimo sul palco del Festival di Sanremo. Stiamo parlando ovviamente della mitica Iva Zanicchi che ha ricevuto un’incredibile ondata di affetto per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vediamo insieme che cosa ha deciso di dichiarare la super amata cantante Iva, per quanto riguarda una problematica personale. Abbiamo da pochissimo ammirato la sua bellezza, presenza scenica e grandissima voce da pochissimo sul palco del Festival di Sanremo. Stiamo parlando ovviamente della mitica Ivache ha ricevuto un’incredibile ondata di affetto per L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

chetempochefa : Al tavolo di #CTCF con @fabfazio parliamo di nascite: @iva_zanicchi: “Sono nata in una stalla” @OriettaBerti: “Osv… - AndreaZeoli : RT @robypava: **FLASH -UCRAINA: IVA ZANICCHI, 'DA PUTIN UNA COSA ORRIBILE, MA ORA SERVE PACIFICAZIONE NON CONDANNE'- FLASH** = (Giuro che n… - Matador1337 : RT @robypava: **FLASH -UCRAINA: IVA ZANICCHI, 'DA PUTIN UNA COSA ORRIBILE, MA ORA SERVE PACIFICAZIONE NON CONDANNE'- FLASH** = (Giuro che n… - uunonismo : RT @robypava: **FLASH -UCRAINA: IVA ZANICCHI, 'DA PUTIN UNA COSA ORRIBILE, MA ORA SERVE PACIFICAZIONE NON CONDANNE'- FLASH** = (Giuro che n… - MatteoSpaziante : RT @robypava: **FLASH -UCRAINA: IVA ZANICCHI, 'DA PUTIN UNA COSA ORRIBILE, MA ORA SERVE PACIFICAZIONE NON CONDANNE'- FLASH** = (Giuro che n… -