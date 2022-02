Italia-Islanda basket, quando si gioca la prossima partita: programma, orario, tv, streaming (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tornano le qualificazioni per i Mondiali 2023 di basket e tra oggi e domenica l’Italia di Meo Sacchetti affronterà la doppia sfida contro l’Islanda. Sfida fondamentale per gli azzurri, finora capaci di vincere di strettissima misura con l’Olanda e perdere nettamente con la Russia, soprattutto in ottica seconda parte del torneo. Seconda parte dove gli azzurri probabilmente affronteranno Spagna, Ucraina e Georgia per conquistare uno dei primi tre posti della classifica aggregata. E con gli iberici favoriti d’obbligo, la sfida sarà con Russia, Georgia e Ucraina per uno degli altri due posti che portano ai Mondiali. E con i punti della prima fase che vengono portati nella seconda, battere l’Islanda nella doppia sfida è fondamentale non solo per accedere alla seconda, ma anche per avere reali chance di qualificazione ai ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tornano le qualificazioni per i Mondiali 2023 die tra oggi e domenica l’di Meo Sacchetti affronterà la doppia sfida contro l’. Sfida fondamentale per gli azzurri, finora capaci di vincere di strettissima misura con l’Olanda e perdere nettamente con la Russia, soprattutto in ottica seconda parte del torneo. Seconda parte dove gli azzurri probabilmente affronteranno Spagna, Ucraina e Georgia per conquistare uno dei primi tre posti della classifica aggregata. E con gli iberici favoriti d’obbligo, la sfida sarà con Russia, Georgia e Ucraina per uno degli altri due posti che portano ai Mondiali. E con i punti della prima fase che vengono portati nella seconda, battere l’nella doppia sfida è fondamentale non solo per accedere alla seconda, ma anche per avere reali chance di qualificazione ai ...

