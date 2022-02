Il puzzle dell'andata degli ottavi di finale di Champions League (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nelle partite d'andata degli ottavi di finale di Champions League l'Italia ha giocato un ruolo di terzo piano. In 180 minuti più recuperi contro Liverpool e Villarreal, Inter e Juventus hanno messo insieme appena due tiri nello specchio della porta, entrambi a cura di Dusan Vlahovic, che non a caso è il miglior attaccante della Serie A (non che avrebbero fatto meglio Milan e Atalanta, che proprio da quelle due squadre sono state eliminate ai gironi). Tutto il resto appartiene come sempre alla categoria dei rimpianti: se quella traversa di Calhanoglu, se quel tiro-cross di Perisic, se quel movimento di De Ligt, se quella marcatura di Rabiot... Aggiungeremmo al quaderno delle lamentele anche l'opposizione ornamentale di Locatelli, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nelle partite d'didil'Italia ha giocato un ruolo di terzo piano. In 180 minuti più recuperi contro Liverpool e Villarreal, Inter e Juventus hanno messo insieme appena due tiri nello specchioa porta, entrambi a cura di Dusan Vlahovic, che non a caso è il miglior attaccantea Serie A (non che avrebbero fatto meglio Milan e Atalanta, che proprio da quelle due squadre sono state eliminate ai gironi). Tutto il resto appartiene come sempre alla categoria dei rimpianti: se quella traversa di Calhanoglu, se quel tiro-cross di Perisic, se quel movimento di De Ligt, se quella marcatura di Rabiot... Aggiungeremmo al quadernoe lamentele anche l'opposizione ornamentale di Locatelli, ...

Advertising

Fabiorapiti : Manca quel tassello per completare il puzzle dell’amore. - zanarluke : RT @kkvignarca: @achesonray @WILPF @RCW_ @altreconomia @RetePaceDisarmo Quello che sta succedendo in questo momento in #Ucraina è più grand… - ValerioMinnella : «Quello che sta succedendo in questo momento in #Ucraina è più grande dell’Ucraina: è un pezzo di un puzzle mondial… - folucar : RT @kkvignarca: @achesonray @WILPF @RCW_ @altreconomia @RetePaceDisarmo Quello che sta succedendo in questo momento in #Ucraina è più grand… - MarioSironi : @Annamaria1897 Pensa che ho un puzzle dell'epoca di una foto della squadra . Erano altri tempi , non so dove lo tro… -

Ultime Notizie dalla rete : puzzle dell Carlos Bianchi: solo Messi ha segnato più di lui, ma gli è rimasto un rimpianto 'E' l'ultimo pezzo del puzzle. Con Bianchi al centro dell'attacco possiamo davvero vincere tutto, in Argentina e in Sudamerica' queste le parole del tecnico con un importante passato sulla panchina ...

Jacqueline, la maestra che insegna ad amare Se avessi avuto tutti i pezzi del puzzle, forse avrei fatto scelte diverse. Avrei accettato meglio ... Ho saputo che mio padre era un militare dell'Aviazione, ma niente di più. Qualche tempo fa, sono ...

Il puzzle dell'andata degli ottavi di finale di Champions League Il Foglio Il puzzle dell'andata degli ottavi di finale di Champions League Se Inter e Juventus in 180 minuti hanno fatto due tiri in porta, altrove, in Inghilterra, si inizia a pensare seriamente alla coppa. E un bis del Chelsea non è da escludere Nelle partite d'andata ...

Giochi in uscita Puzzle Xbox Series X pubblicati da Netflix Dedicato cervello e anima a tutti quelli che i videogiochi li hanno nel sangue, Multiplayer.it è il punto di riferimento italiano per l'intrattenimento del presente e del futuro. Preparatevi ad essere ...

'E' l'ultimo pezzo del. Con Bianchi al centro'attacco possiamo davvero vincere tutto, in Argentina e in Sudamerica' queste le parole del tecnico con un importante passato sulla panchina ...Se avessi avuto tutti i pezzi del, forse avrei fatto scelte diverse. Avrei accettato meglio ... Ho saputo che mio padre era un militare'Aviazione, ma niente di più. Qualche tempo fa, sono ...Se Inter e Juventus in 180 minuti hanno fatto due tiri in porta, altrove, in Inghilterra, si inizia a pensare seriamente alla coppa. E un bis del Chelsea non è da escludere Nelle partite d'andata ...Dedicato cervello e anima a tutti quelli che i videogiochi li hanno nel sangue, Multiplayer.it è il punto di riferimento italiano per l'intrattenimento del presente e del futuro. Preparatevi ad essere ...