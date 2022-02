Il punto (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vladimir Putin ha autorizzato le operazioni militari nell’est dell’Ucraina Esplosioni a Kiev e in altre città ucraine Il governo ucraino ha dichiarato lo stato di emergenza Il 24 febbraio si riunisce il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere una risoluzione nei confronti di Mosca Leggi su internazionale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vladimir Putin ha autorizzato le operazioni militari nell’est dell’Ucraina Esplosioni a Kiev e in altre città ucraine Il governo ucraino ha dichiarato lo stato di emergenza Il 24 febbraio si riunisce il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere una risoluzione nei confronti di Mosca

