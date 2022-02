Guerra Ucraina Russia, si combatte nella zona proibita di Chernobyl. A rischio i siti dove sono stoccate 200 tonnellate di scorie radioattive (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Russia non risparmia neanche la zona proibita di Chernobyl, l’area di interdizione dove il 26 aprile 1986 si consumò il più grande disastro nucleare della storia. Le forze di Mosca hanno violato i confini, di là dal fiume Pripyat. Uno dei luoghi più pericolosi al mondo, perché proprio lì sono stoccate circa 200 tonnellate di scorie radioattive, oltre il sarcofago che contiene il reattore esploso 36 anni fa. Guerra Ucraina Russia, a Chernobyl ci sono stoccate 200 tonnellate di scorie radioattive A lanciare l’allarme, a poche ore dalla prima offensiva russa in suolo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lanon risparmia neanche ladi, l’area di interdizioneil 26 aprile 1986 si consumò il più grande disastro nucleare della storia. Le forze di Mosca hanno violato i confini, di là dal fiume Pripyat. Uno dei luoghi più pericolosi al mondo, perché proprio lìcirca 200 tonte di, oltre il sarcofago che contiene il reattore esploso 36 anni fa., aci200 tonte diA lanciare l’allarme, a poche ore dalla prima offensiva russa in suolo ...

