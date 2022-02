Eutanasia | imparzialità della Consulta? Amato non ha certo nascosto la propria opinione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 febbraio 2022) di Vittorio De Vecchi Lajolo Cito dal regolamentoCorte Costituzionale: Ai membri è fatto divieto, in particolare per la durata del loro mandato:– di prendere posizione pubblicamente o di prestare consulenza su questioni che siano state o possano essere oggetto di decisioneCorte; E ancora: Nello svolgimento delle loro funzioni, così come al di fuori di esse, i giudiciCorte Costituzionale si comportano in modo tale da non compromettere la reputazioneCorte, la dignitàfunzione e la fiducia nella loro indipendenza,, neutralità ed integrità. I giudici non esprimono pareri su questioni di diritto costituzionale né previsioni sull’esito di procedimenti pendenti davanti alla Corte o imminenti. Nei rapporti con i mezzi di comunicazione, i ...