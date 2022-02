Emma: “Ho fatto tante interviste ma non ho mai fatto la radio” (Di giovedì 24 febbraio 2022) MILANO – “Ho fatto tante interviste ma non ho mai fatto la radio”: ha esordito così ieri sera Emma ai microfoni di RTL 102.5. Durante le due ore trascorse insieme sulla prima radiovisione d’Italia durante la “Suite 102.5”, oltre a indossare le vesti di speaker radiofonica, la cantante salentina ha parlato della sua vita, e ha fatto una confessione: “Questa è la mia ultima settimana di lavoro, lo dichiaro qui, poi mi eclisso, sparisco per un po’”. Comprensibile, visto il periodo pieno di impegni, ultimo ma non ultimo Sanremo 2022. E parlando del Festival della Canzone italiana, durante la diretta Emma ha salutato un “ascoltatore speciale” che le ha ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 24 febbraio 2022) MILANO – “Homa non ho maila”: ha esordito così ieri seraai microfoni di RTL 102.5. Durante le due ore trascorse insieme sulla primavisione d’Italia durante la “Suite 102.5”, oltre a indossare le vesti di speakerfonica, la cansalentina ha parlato della sua vita, e hauna confessione: “Questa è la mia ultima settimana di lavoro, lo dichiaro qui, poi mi eclisso, sparisco per un po’”. Comprensibile, visto il periodo pieno di impegni, ultimo ma non ultimo Sanremo 2022. E parlando del Festival della Canzone italiana, durante la direttaha salutato un “ascoltatore speciale” che le ha ...

