Emergenza Covid: benessere sessuale femminile a rischio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quale impatto sulla salute fisica e psicologica delle persone è stato prodotto da due anni di restrizioni da Emergenza Covid-19? Gli esperti fanno ancora fatica a valutare la situazione in modo preciso, ma stanno man mano emergendo studi sempre più allarmanti. Particolarmente devastanti sono stati, ad esempio, gli effetti sulla salute sessuale femminile. Un recente studio condotto dal Trinity College di Dublino, e di cui ha dato notizia “Forbes”, ha evidenziato, ad esempio, come oltre la metà delle donne interpellate abbia riferito di aver sperimentato: calo della libido, alterazione della qualità del sonno e irregolarità del ciclo mestruale. Ben due terzi ha notato, in particolare, sintomi premestruali più intensi e dolorosi. Ne parliamo con Gloria Di Capua e Maurizio Lambardi, counselor e coach relazionali ad ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quale impatto sulla salute fisica e psicologica delle persone è stato prodotto da due anni di restrizioni da-19? Gli esperti fanno ancora fatica a valutare la situazione in modo preciso, ma stanno man mano emergendo studi sempre più allarmanti. Particolarmente devastanti sono stati, ad esempio, gli effetti sulla salute. Un recente studio condotto dal Trinity College di Dublino, e di cui ha dato notizia “Forbes”, ha evidenziato, ad esempio, come oltre la metà delle donne interpellate abbia riferito di aver sperimentato: calo della libido, alterazione della qualità del sonno e irregolarità del ciclo mestruale. Ben due terzi ha notato, in particolare, sintomi premestruali più intensi e dolorosi. Ne parliamo con Gloria Di Capua e Maurizio Lambardi, counselor e coach relazionali ad ...

