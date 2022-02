Crisi Ucraina, fonti Ue: sanzioni a settori strategici, per ora escluso il gas (Di giovedì 24 febbraio 2022) 'Una lunga fila' di personalità dovrebbe entrare nell'aggiornamento della black list e anche le 'facilitazioni sui visti' potrebbero essere colpite, si spiega. Le sanzioni dovranno essere 'severe e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 febbraio 2022) 'Una lunga fila' di personalità dovrebbe entrare nell'aggiornamento della black list e anche le 'facilitazioni sui visti' potrebbero essere colpite, si spiega. Ledovranno essere 'severe e ...

