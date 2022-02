Crisanti: “Io in politica? Solo se potessi fare meglio di altri” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Se accetterei mai la proposta di entrare in politica? Non lo so, non ci ho pensato ancora. Non escludo al 100% la possibilità di un impegno in questo senso. Ma la accarezzerei Solo se mi convincessi che posso far meglio di quello che è stato fatto finora. Solo se fosse una via per fare qualcosa per il Paese”. Si definisce un “idealista” il virologo Andrea Crisanti e alla domanda sull’esistenza o meno della possibilità che qualcosa lo convinca a fare il grande salto dalla virologia alla politica non oppone un secco no. Certo neanche un sì, ma ammette l’apertura a una riflessione, a valutare la cosa, spiega all’Adnkronos Salute. Proposte recenti da qualche partito o movimento? “No – si affretta a precisare il direttore del Dipartimento ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Se accetterei mai la proposta di entrare in? Non lo so, non ci ho pensato ancora. Non escludo al 100% la possibilità di un impegno in questo senso. Ma la accarezzereise mi convincessi che posso fardi quello che è stato fatto finora.se fosse una via perqualcosa per il Paese”. Si definisce un “idealista” il virologo Andreae alla domanda sull’esistenza o meno della possibilità che qualcosa lo convinca ail grande salto dalla virologia allanon oppone un secco no. Certo neanche un sì, ma ammette l’apertura a una riflessione, a valutare la cosa, spiega all’Adnkronos Salute. Proposte recenti da qualche partito o movimento? “No – si affretta a precisare il direttore del Dipartimento ...

