Convocati Napoli per il Barcellona | ci sono Insigne e Politano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Napoli

UFFICIALE - Idelper la gara contro il Barcellona: tornano Insigne e PolitanoSpallettiBarcellona Iazzurri per la sfida contro il Barcellona: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha convocato 20 giocatori per la sfida con il Barcellona di stasera, valida per il ritorno del sedicesimi di finale di Europa League. Questo l'elenco. Meret, ...... Maradona" di Napoli. Il tecnico dei partenopei ha avuto segnali positivi dai due attaccanti, che dunque sono stati convocati per la gara di ritorno dei 16esimi di Europa League, mentre è rimasto ...