Consorzio Asi | in tre si contendono posto nel direttivo

(Di giovedì 24 febbraio 2022) di Erika Noschese Dovrebbero essere Horace Di Carlo, Luigi Della Greca ed Ermanno Guerra a contendersi ilnel consigliodelAsi Salerno. Di recente, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha nominato i cinque componenti del consiglio generale, scelti tra i bocciati delle recenti amministrazioni comunali. Accanto ai già citati Di Carlo, Della Greca e Guerra ci sono infatti Manuel Gatto (vicino ad Aniello Salzano ma già membro dell’assemblea) e l’ingegnere Maria Gabriella Ippolito che resteranno nel consiglio generale che si riunisce poche volte l’anno, con un gettone di presenza pari a poco più di un centinaio di euro. Per il consiglio, il Comune di Salerno ha un budget di 3mila euro lordi per un mensile di 2500 netti circa. Nomine che, come facilmente prevedibile, hanno suscitato non ...

Il Consorzio Asi ha infatti invitato l'amministrazione comunale di Salerno a provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio generale, atteso che gli organi del riferito sono in ... Per l'individuazione dell'area in cui realizzare il centro, nel 2019 e stato richiesto al per l'Area di Sviluppo Industriale () un lotto di terreno, nell'insediamento ... Il Consorzio Asi di Taranto aderisce alla costituenda Fondazione Its che opererà nell'area "Nuove Tecnologie per il Made in Italy nell'ambito dei servizi alle imprese" «Gli Its costituiscono il ...