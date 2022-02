Chernobyl presa dai russi

Advertising

La Russia ha attaccato l'Ucraina, ufficialmente per difendere i separatisti delle province orientali filorusse dell'Est, in sostanza per rovesciare il governo. L'annuncio dell'invasione è stato dato ...16.25 - Scontri in corso al deposito di scorie nucleari di Chernobyl. La conferma dei combattimenti a Chernobyl arriva anche dal ministero dell'Interno ucraino che, citato da Nbc, ha sottolineato che ... Si combatte anche nella disarmata centrale nucleare di Chernobyl. Kiev:'ci aspettiamo attacco alla sede del governo'. Nato: difenderemo i nostri alleati. Cnn: centinaia di vittime ...