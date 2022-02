Calendario Europa League oggi, programma 24 febbraio: orari, tv, streaming Sky e TV8 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo la due-giorni dedicata alla Champions League, è il momento per l’Europa League di prendersi la scena, in questo giovedì 24 febbraio 2022. Saranno tantissimi i match in palinsesto in questo ritorno degli spareggi per accedere agli ottavi di finale della competizione. Tre in particolare, in ottica italiana, saranno da tenere sott’occhio: Olympiacos-Atalanta e Lazio-Porto, entrambe con calcio d’inizio alle 18.45, e infine il big match Napoli-Barcellona, che si disputerà al Diego Armando Maradona a partire dalle 21. Di seguito il programma dettagliato e le varie possibilità, fra streaming, satellite e canali in chiaro per seguire le gare in agenda. 18.45 Zona Gol Europa League – DAZN 18.45 Diretta Gol Europa League – ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo la due-giorni dedicata alla Champions, è il momento per l’di prendersi la scena, in questo giovedì 242022. Saranno tantissimi i match in palinsesto in questo ritorno degli spareggi per accedere agli ottavi di finale della competizione. Tre in particolare, in ottica italiana, saranno da tenere sott’occhio: Olympiacos-Atalanta e Lazio-Porto, entrambe con calcio d’inizio alle 18.45, e infine il big match Napoli-Barcellona, che si disputerà al Diego Armando Maradona a partire dalle 21. Di seguito ildettagliato e le varie possibilità, fra, satellite e canali in chiaro per seguire le gare in agenda. 18.45 Zona Gol– DAZN 18.45 Diretta Gol– ...

Advertising

QSanit : ??CAMERAE SANITATIS - L’impatto delle terapie con plasmaderivati in Europa: soluzioni per l’Italia ?lunedì 28 febb… - PopSci_italia : ??CAMERAE SANITATIS - L’impatto delle terapie con plasmaderivati in Europa: soluzioni per l’Italia ?lunedì 28 febb… - Salvato95551627 : RT @SkySport: Europa League, le partite dei sedicesimi di finale: calendario e orari ? Giovedì 24 febbraio LIVE SU SKY SPORT Ore 18:45 #Oly… - cn1926it : #DiLorenzo a #Sky: “Ora conosciamo meglio il #Barcellona, sappiamo come affrontarli” @sscnapoli @FCBarcelona… - FraMisterfra : RT @SkySport: Europa League, le partite dei sedicesimi di finale: calendario e orari ? Giovedì 24 febbraio LIVE SU SKY SPORT Ore 18:45 #Oly… -