Calcio: Juventus, intervento al tendine rotuleo riuscito per Kaio Jorge, stop di 8 mesi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Torino, 24 feb. - (Adnkronos) - L'ntervento al tendine rotuleo del ginocchio destro dell'attaccante della Juventus Kaio Jorge è perfettamente riuscito. Il ventenne brasiliano dovrà restare fuori dai campi di gioco per circa 8 mesi. Lo rende noto il club bianconero con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. "Questa mattina, presso la clinica Sedes Sapientiae, Kaio Jorge è stato sottoposto ad intervento chirurgico a seguito della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. L'intervento, eseguito dal Prof. Roberto Rossi alla presenza del medico sociale della Juventus, il Dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Torino, 24 feb. - (Adnkronos) - L'ntervento aldel ginocchio destro dell'attaccante dellaè perfettamente. Il ventenne brasiliano dovrà restare fuori dai campi di gioco per circa 8. Lo rende noto il club bianconero con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. "Questa mattina, presso la clinica Sedes Sapientiae,è stato sottoposto adchirurgico a seguito della rottura deldel ginocchio destro. L', eseguito dal Prof. Roberto Rossi alla presenza del medico sociale della, il Dott. Marco Freschi, è perfettamente. I ...

