Advertising

fisco24_info : Brasile, bilancio morti inondazioni a Petropolis sale a 208: Risultano disperse 51 persone. Soccorritori ancora al… - iconanews : Brasile, bilancio morti inondazioni a Petropolis sale a 208 - GiaPettinelli : Brasile: Petropolis, bilancio sale a 198 morti e 69 dispersi - telodogratis : Brasile: Petropolis, bilancio sale a 198 morti e 69 dispersi - fisco24_info : Brasile: Petropolis, bilancio sale a 198 morti e 69 dispersi: Alcuni corpi irriconoscibili per mutilazioni o decomp… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile bilancio

È salito a 208 il numero delle vittime delle inondazioni seguite alle forti piogge che il 15 febbraio hanno colpito la città brasiliana di Petropolis, nella regione montuosa dello Stato di Rio de ...E' iltracciato dal Consorzio di tutela per l'anno passato. Per quanto riguarda l'export c'... Risultati positivi giungono anche da Polonia, Austria, Paesi Bassi, Canada e. Continua la ...RIO DE JANEIRO, 24 FEB - È salito a 208 il numero delle vittime delle inondazioni seguite alle forti piogge che il 15 febbraio hanno colpito la città brasiliana di Petropolis, nella regione montuosa d ...(ASI) Il leader del Partito dei Lavoratori (PT) ed ex presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva ... 162 dollari) a beneficio del bilancio pubblico.