Bonus per patenti e abilitazioni, più facile diventare camionisti. La Smet: Importante per l’occupazione al Sud (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Con l’arrivo del Bonus camionisti, contenuto nel decreto Milleproroghe, cresce la possibilità di creare occupazione in aree critiche come la Campania e il Sud in generale. Ecco perché da Smet arriva l’approvazione verso la manovra del Governo Draghi”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Ceo della società, Domenico De Rosa, nella quale si spiega che il Bonus “in pratica consiste in un semplice voucher dal valore fino a 2500 euro ciascuno, che ha il compito di coprire le spese per il conseguimento delle patenti o delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli idonei al trasporti di merci e passeggeri. Un contributo Importante, che punta a favorire il processo d’inserimento di tanti giovani in cerca di lavoro in regioni ad alto tasso di disoccupazione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Con l’arrivo del, contenuto nel decreto Milleproroghe, cresce la possibilità di creare occupazione in aree critiche come la Campania e il Sud in generale. Ecco perché daarriva l’approvazione verso la manovra del Governo Draghi”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Ceo della società, Domenico De Rosa, nella quale si spiega che il“in pratica consiste in un semplice voucher dal valore fino a 2500 euro ciascuno, che ha il compito di coprire le spese per il conseguimento delleo delleprofessionali per la guida di veicoli idonei al trasporti di merci e passeggeri. Un contributo, che punta a favorire il processo d’inserimento di tanti giovani in cerca di lavoro in regioni ad alto tasso di disoccupazione ...

