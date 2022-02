Biden annuncia nuove sanzioni contro l’economia russa Ma è ancora nella fase “graduale”

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 24 febbraio 2022) L’esercito russo ha lanciato i bombardamenti sull’Ucraina, l’aeroporto vicino alla capitale Kyiv è stato attaccato, il governo ucraino potrebbe essere travolto in queste ore: fino a dove vuole arrivare Vladimir Putin? Il Pentagono dice che punta alle città più importanti, e ribadisce di avere da mesi l’intelligence che dimostra che questa azione era premeditata, ma va ricordato che esiste la possibilità che il limite a quello che il presidente russo può fare (quello che vuole fare è ben più evidente) sia, almeno questa volta, l’occidente a definirlo. Ci sono molte alternative, che non hanno a che vedere con i boots on the ground che scatenerebbero le solite recrudescenze anti americane (i boots putiniani sembrano più tollerabili da molte parti): non siamo pronti alla guerra, e la minaccia di una reazione “inimmaginabile” lanciata da Putin, che ha le armi nucleari, ci allontana ...