Autotrasportatori della Valle d’Itria, da Martina Franca tir in corteo sulla strada statale Dopo il presidio in piazza (Di giovedì 24 febbraio 2022) Stamattina per alcune ore il presidio in piazza D’Angiò. Ha fatto seguito il corteo di decine di tir sulla strada statale 172 fino a Locorotondo e poi verso Fasano, da parte di decine di Autotrasportatori che protestano per il caro carburante così come avviene in molte zone della Puglia. L'articolo Autotrasportatori della Valle d’Itria, da Martina Franca tir in corteo sulla strada statale <small class="subtitle">Dopo il presidio in piazza</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 24 febbraio 2022) Stamattina per alcune ore ilinD’Angiò. Ha fatto seguito ildi decine di tir172 fino a Locorotondo e poi verso Fasano, da parte di decine diche protestano per il caro carburante così come avviene in molte zonePuglia. L'articolo, datir in ilin proviene da Noi Notizie..

Advertising

La7tv : #lariachetira @DSantanche: 'In quelle strade ci sono coloro che sono la spina dorsale della nostra Nazione. Mio pad… - CoratoLiveIt : Autotrasportatori in agitazione, presidio in corso sul tratto coratino della 231. Foto e video - terninrete : Terni: 276 multe della Polstrada a autotrasportatori, conducenti di autobus e veicoli a noleggio #Terni #polstrada… - lorenzoniadrian : Terni: 276 multe della Polstrada a autotrasportatori, conducenti di autobus e veicoli a noleggio #Terni #polstrada… - Barbara64356610 : RT @Fai_Nazionale: ???? Il messaggio di Carlotta Caponi, Segretario Generale FAI - @Conftrasporto per gli #autotrasportatori ?? 'Chiari i mo… -