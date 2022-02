Ambrosini | ' Tonali è un leader | ma il Milan ha anche Ibra e Kjaer'

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Però Massimonon è un semplice tifoso, è stato a sua volta capitano del Milan e fra i compagni c'era anche Zlatan Ibrahimovic. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti ...Un identikit che combacia con quello di Sandro. Passato ? L'eccezione alla regola è rappresentata da Massimo, il primo a raccogliere l'eredità dei capitani dei primati. Dopodiché ...Diverse somiglianze tra il Milan di Pioli odierno e quello che nel 1999 con Alberto Zaccheroni conquistò lo Scudetto in rimonta.Con il successo contro la Sampdoria, il Milan è tornato in vetta alla classifica con un punto di vantaggio sull'Inter (che ha una partita in meno) e due sul Napoli. La strada ...