"Altro infortunio all'addome", Berrettini si ritira. Ora è paura per il campione: il peggiore dei sospetti sull'infortunio (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'ennesima beffa che abbiamo già visto alle Atp Finals di Torino, quando anche allora i problemi agli addominali fermarono Matteo Berrettini in pieno match contro Alexander Zverev. Stavolta, gli stessi dolori per il romano sono ricomparsi durante il match d'esordio al torneo di Acapulco contro lo statunitense Tommy Paul, numero 39 del ranking mondiale. Dopo aver giocato e vinto un buon primo set per 6-4 — con tre ace, il 63% di prime messe in campo, 14 punti su 18 ottenuti con la prima di servizio, sette su 10 con la seconda — il numero sei del ranking ha subito prima la reazione dell'avversario, che ha fatto break nel quarto game del secondo set, per poi accusare il problema, chiamando il fisioterapista e continuando a giocare fino al 5-1 del secondo set. Per Berrettini, Indian Wells e Miami forse non a rischio - A quel punto, Matteo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'ennesima beffa che abbiamo già visto alle Atp Finals di Torino, quando anche allora i problemi agli addominali fermarono Matteoin pieno match contro Alexander Zverev. Stavolta, gli stessi dolori per il romano sono ricomparsi durante il match d'esordio al torneo di Acapulco contro lo statunitense Tommy Paul, numero 39 del ranking mondiale. Dopo aver giocato e vinto un buon primo set per 6-4 — con tre ace, il 63% di prime messe in campo, 14 punti su 18 ottenuti con la prima di servizio, sette su 10 con la seconda — il numero sei del ranking ha subito prima la reazione dell'avversario, che ha fatto break nel quarto game del secondo set, per poi accusare il problema, chiamando il fisioterapista e continuando a giocare fino al 5-1 del secondo set. Per, Indian Wells e Miami forse non a rischio - A quel punto, Matteo, ...

