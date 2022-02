Vaccino, da domani il via alla quarta dose: ecco tutte le informazioni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Covid, da domani, giovedì 24 febbraio, sarà possibile vaccinarsi con la quarta dose. ecco tutte le informazioni. Il Vaccino, in questa ulteriore somministrazione, non è disponibile per tutti, ma solo per le persone che presentano condizioni di estrema vulnerabilità per marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già ricevuto una dose addizionale a completamento del ciclo vaccinale primario (dose booster). quarta dose Vaccino anti Covid-19: ecco chi può prenotare, quando e come La dose di richiamo (quarta dose) va somministrata dopo almeno 120 giorni dall’ultima dose Secondo le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Covid, da, giovedì 24 febbraio, sarà possibile vaccinarsi con lale. Il, in questa ulteriore somministrazione, non è disponibile per tutti, ma solo per le persone che presentano condizioni di estrema vulnerabilità per marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già ricevuto unaaddizionale a completamento del ciclo vaccinale primario (booster).anti Covid-19:chi può prenotare, quando e come Ladi richiamo () va somministrata dopo almeno 120 giorni dall’ultimaSecondo le ...

