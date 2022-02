Un Posto al Sole, incidente e ricovero in ospedale per uno dei protagonisti: le sue condizioni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Infortunio per uno dei protagonisti della soap opera ambientata sulla collina partenopea di Posillipo. Le sue condizioni. Francesco Paolantoni in seguito a un infortunio riportato lo scorso 19 febbraio, è ricoverato presso all’ospedale CTO di Napoli. Il comico napoletano, conosciuto ai più per la sua partecipazione a Un Posto al Sole, una delle soap-opera più L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Infortunio per uno deidella soap opera ambientata sulla collina partenopea di Posillipo. Le sue. Francesco Paolantoni in seguito a un infortunio riportato lo scorso 19 febbraio, è ricoverato presso all’CTO di Napoli. Il comico napoletano, conosciuto ai più per la sua partecipazione a Unal, una delle soap-opera più L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

wang_ahgase7 : RT @PinkdormouseP: Natas “quelli che non fanno nulla stanno a Maccarese a prendere il sole” vabbè un posto a caso vero? Quanto veleno c’hai… - PinkdormouseP : Natas “quelli che non fanno nulla stanno a Maccarese a prendere il sole” vabbè un posto a caso vero? Quanto veleno c’hai #Jerù - ParliamoDiNews : Anticipazioni Un posto al sole: Marina tornerà presto (e non solo lei) #Docnelletuemani #FoscaInnocenti #Grey’sanat… - AdamasaliAyAlp : RT @RamboRosaria: Günaydin ?? Questo è il posto che il Sole ?? scelse per la sua eclissi a quel tempo...??.Da allora l eclissi fu conside… - esercitodelsole : @viadiqua1 Peccato che Davide abbia sempre criticato le sorelle arrivando a dire che Jess usa Barù per avere consen… -