Ucraina, Trump: 'Putin è un genio, con me alla Casa Bianca non sarebbe successo' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Donald Trump senza freni. Sulla crisi tra Ucraina e Russia che tiene in apprensione tutto il mondo, l'ex presidente degli Stati Uniti d'America attacca Biden ed elogia Putin . Mentre nelle ore di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Donaldsenza freni. Sulla crisi trae Russia che tiene in apprensione tutto il mondo, l'ex presidente degli Stati Uniti d'America attacca Biden ed elogia. Mentre nelle ore di ...

Advertising

Adnkronos : #RussiaUcraina, Trump: '#Putin non avrebbe agito così con me presidente'. - Adnkronos : Ucraina-Russia, Trump: 'Ammiro Putin, è un genio. Da Biden risposta debole'. - SkyTG24 : Secondo il tycoon, se fosse stato ancora alla Casa Bianca, il capo del Cremlino non avrebbe mai invaso l'Ucraina… - CeschiaMarcello : RT @aliavaron: Ucraina-Russia, Trump: 'Ammiro Putin, è un genio' - papel61 : RT @Mainaxcs: E mentre qui i leccaculo della nato si struggono per la sovranità ucraina, il precedente e futuro presidente Trump si gasa pe… -