Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta. Biden invia truppe, sanzioni contro banche e oligarchi russi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo l’ingresso dell’esercito russo nelle repubbliche filorusse del Donbass, l’Occidente ha varato le prime sanzioni contro Mosca. Le parole di Putin e il no di Biden — per ora — a un vertice con il presidente russo Leggi su corriere (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo l’ingresso dell’esercito russo nelle repubbliche filorusse del Donbass, l’Occidente ha varato le primeMosca. Le parole di Putin e il no di— per ora — a un vertice con il presidente russo

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - lastknight : Putin: 'Per la Russia l'Ucraina non è solo un vicino, è parte integrale della propria storia' Italiani: ok allora.… - meb : Zoryana, 7 anni, vive a Kiev e si addestra per poter sopravvivere in caso la Russia decida di invadere l’Ucraina. L… - marselo90 : RT @ShooterHatesYou: Le novità sul fronte Ucraina-Russia, riassunte - Tiziana_DR : La testimonianza del mio amico psicanalista Sergio Benvenuto sul conflitto russo ucraino, da leggere -