Ucraina, l'appello del Papa: "Il 2 marzo preghiera e digiuno per la pace" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) E continua: 'Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra'. 'Ho ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 febbraio 2022) E continua: 'Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente allae al. La Regina dellapreservi il mondo dalla follia della guerra'. 'Ho ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'appello del Papa sulla crisi ucraina: 'Tutte le parti coinvolte - dice Francesco - si astengano da ogni azione ch… - FrancescoLollo1 : 'Grande preoccupazione per le notizie che arrivano dall’#Ucraina e che coinvolgono la stabilità di tutta l’Europa.… - AGisotti : .@Pontifex: Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione in #Ucraina. Mi appello a quanti ha… - VitaMimmo : RT @Agenzia_Ansa: L'appello del Papa sulla crisi ucraina: 'Tutte le parti coinvolte - dice Francesco - si astengano da ogni azione che prov… - orasolaretv2000 : RT @TV2000it: #Ucraina L'appello di #PapaFrancesco: 'invito tutti a fare il prossimo #2marzo #mercoledidelleCeneri una giornata di digiuno… -