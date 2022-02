Tennis Trophy Fit Kinder Joy of Moving | il 28 2 parte la 17^ edizione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Cinque mesi disenza soste, 191 tornei programmati, migliaia dicipanti e il Master finale di Roma a impreziosire come tradizione il programma. Il 28 febbraio prossimola 17esimadiFitJoy of, il circuito nazionale giovanile organizzato da Erregi Italia in collaborazione con la Federazione Italiana, che con i suoi consueti numeri da record si inserisce a pieno titolo nella crescita costante e duratura delitaliano. Numeri che negli anni sono progressivamente cresciuti, confermandocome tour imprescindibile per gli Under italiani che si avviano all'attività agonistica.“Avviare i più ...