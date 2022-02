Superbonus turismo, via alle domande: tutto ciò che c’è da sapere (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Superbonus turismo, via alle domande per ottenere tutte le agevolazioni previste: scopriamo le informazioni utili. Sono finalmente disponibili tutte le istruzioni per le imprese turistiche. Presto sarà possibile richiedere di beneficiare dei contributi a fondo perduto, crediti d’imposta e finanziamenti previsti dal nuovo Superbonus. Via libera dunque alle domande che potranno essere compilate e inviate a partire dal 28 febbraio. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Superbonus turismo, come ottenerlo tramite la domanda (Pixabay)Tutte le istruzioni per compilare la domanda e dunque ottenere le agevolazioni rivolte alle imprese turistiche, saranno disponibili sul sito Invitalia. La domanda permette di ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 23 febbraio 2022), viaper ottenere tutte le agevolazioni previste: scopriamo le informazioni utili. Sono finalmente disponibili tutte le istruzioni per le imprese turistiche. Presto sarà possibile richiedere di beneficiare dei contributi a fondo perduto, crediti d’imposta e finanziamenti previsti dal nuovo. Via libera dunqueche potranno essere compilate e inviate a partire dal 28 febbraio. Scopriamo tutti i dettagli in merito., come ottenerlo tramite la domanda (Pixabay)Tutte le istruzioni per compilare la domanda e dunque ottenere le agevolazioni rivolteimprese turistiche, saranno disponibili sul sito Invitalia. La domanda permette di ...

