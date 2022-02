Sul caso Open decisione politica Ferrara M5S | “Scelta dettata dallo spirito di autoconservazione senza neppure le carte per un’analisi seria”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) “La posizione del Movimento è stata chiara sin da subito: sulla base dei documenti a disposizione, non ci sono gli elementi necessari per sostenere la richiesta di conflitto di attribuzione tra poteri dello stato. Ma per noi è stata anche l’occasione per fare una riflessione sull’etica in, sul pericolo delle commistioni di interessi privati e particolari con i ruoli pubblici al servizio dei cittadini. E la storia della fondazioneè piena di ombre…”. Con queste parole, chiare ed archimedee, il senatore M5S Gianluca, spiega la posizione del Movimento che ieri ha votato contro il conflitto di attribuzione per i magistrati che si occupano dell’inchiesta(leggi l’articolo) e, dunque, del giglio magico. Ci troviamo nuovamente nella situazione per cui sul banco degli imputati finiscono i magistrati. ...