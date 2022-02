Rtl 102.5 lancia “MyPlay” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) MILANO – . Chi si unirà alla community avrà accesso a tanti contenuti esclusivi e originali in continuo aggiornamento: dal grande mondo di RTL 102.5, passando per Radiofreccia e il suo spirito libero fino a Radio Zeta con le sue continue novità della Generazione Zeta. Per rendere ancora più esclusiva l’esperienza nella nuova grande community “MyPlay”, è nata ISABOT: non un robot, ma una persona in carne ed ossa che sarà l’assistente personale degli utenti iscritti e che risponderà a tutte le domande e curiosità. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) MILANO – . Chi si unirà alla community avrà accesso a tanti contenuti esclusivi e originali in continuo aggiornamento: dal grande mondo di RTL 102.5, passando per Radiofreccia e il suo spirito libero fino a Radio Zeta con le sue continue novità della Generazione Zeta. Per rendere ancora più esclusiva l’esperienza nella nuova grande community “”, è nata ISABOT: non un robot, ma una persona in carne ed ossa che sarà l’assistente personale degli utenti iscritti e che risponderà a tutte le domande e curiosità. L'articolo L'Opinionista.

