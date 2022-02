Ritrovato il corpo di Marco Bonanomi, scomparso in Brasile un mese fa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Marco Bonanomi, il giovane scomparso in Brasile un mese fa, è stato Ritrovato morto su una spiaggia a Pontal do Sul, nel Paranà. Il corpo era in uno stato avanzato di degrado, tant’è che il ragazzo è stato riconosciuto dalla fidanzata solo grazie a un tatuaggio. Era quest’ultima ad averne precedentemente denunciato la scomparsa. È mistero sulla morte di Marco Bonanomi Sono molti i misteri che ruotano intorno alla morte di Marco Bonanomi, giovane che avrebbe compiuto 35 anni il prossimo 21 marzo. Il ragazzo, residente in provincia di Lecco, era scomparso da quasi un mese, ed è stato trovato senza vita pochi giorni fa, in un’area boschiva poco lontana dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022), il giovaneinunfa, è statomorto su una spiaggia a Pontal do Sul, nel Paranà. Ilera in uno stato avanzato di degrado, tant’è che il ragazzo è stato riconosciuto dalla fidanzata solo grazie a un tatuaggio. Era quest’ultima ad averne precedentemente denunciato la scomparsa. È mistero sulla morte diSono molti i misteri che ruotano intorno alla morte di, giovane che avrebbe compiuto 35 anni il prossimo 21 marzo. Il ragazzo, residente in provincia di Lecco, erada quasi un, ed è stato trovato senza vita pochi giorni fa, in un’area boschiva poco lontana dalla ...

Advertising

ilriformista : Le condizioni del corpo non hanno permesso di effettuare l'autopsia. A riconoscere il corpo la fidanzata del 34enne… - FrancoScarsell2 : E' stato ritrovato su una spiaggia brasiliana il corpo di Marco Bonanomi, 34 anni,originario della provincia di Lec… - martamacbeal : Rossella Casini scomparve il 22 febbraio del 1981 a Palmi. Il corpo non fu mai ritrovato. Gli imputati furono tutt… - AnsaSardegna : Cantante sassarese ritrovato morto, si è tolto la vita. Eseguita l'autopsia sul corpo di Gavinuccio Canu #ANSA - Affaritaliani : Trovato il corpo del lecchese scomparso Abbandonato su una spiaggia in Brasile -