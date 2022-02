Quelli che pagano per farsi contagiare e avere il Green pass: i nuovi Covid party su Telegram (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I Covid party arrivano anche in Friuli Venezia Giulia. E ancora una volta al centro della vicenda c’è Telegram, dove una chat chiamata “Casual Coronavirus party” funge da punto d’incontro tra chi è malato e chi vuole contagiarsi per avere il Green pass. La storia la racconta oggi Il Gazzettino: «Ciao, sono di Udine, cerco positivi in zona. Va bene anche in Veneto»; «Vivo al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone, ma sono disposto a fare anche mille chilometri per contagiarmi», sono i messaggi che si leggono. Nel gruppo, racconta il quotidiano, si mette un annuncio a cui risponde chi è positivo. A quel punto parte la trattative. Il “tariffario” è impegnativo. «Cerco positivi in zona Verona, offro 50-80 euro», scrive un utente. Ma si chiedono anche a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Iarrivano anche in Friuli Venezia Giulia. E ancora una volta al centro della vicenda c’è, dove una chat chiamata “Casual Coronavirus” funge da punto d’incontro tra chi è malato e chi vuole contagiarsi peril. La storia la racconta oggi Il Gazzettino: «Ciao, sono di Udine, cerco positivi in zona. Va bene anche in Veneto»; «Vivo al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone, ma sono disposto a fare anche mille chilometri per contagiarmi», sono i messaggi che si leggono. Nel gruppo, racconta il quotidiano, si mette un annuncio a cui risponde chi è positivo. A quel punto parte la trattative. Il “tariffario” è impegnativo. «Cerco positivi in zona Verona, offro 50-80 euro», scrive un utente. Ma si chiedono anche a ...

