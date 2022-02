Nuovo sponsor in casa Inter: accordo con Panasoic (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Inter ha annunciato di aver siglato una nuova partnership con Panasonic, il celebre brand giapponese di elettronica, che diventerà l’Official Air Quality Partner dei Campioni d’Italia in carica per questa stagione. L’accordo consiste in una serie di attività di marketing e comunicazione come il product placement in diverse location del club, contenuti social brandizzati e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’ha annunciato di aver siglato una nuova partnership con Panasonic, il celebre brand giapponese di elettronica, che diventerà l’Official Air Quality Partner dei Campioni d’Italia in carica per questa stagione. L’consiste in una serie di attività di marketing e comunicazione come il product placement in diverse location del club, contenuti social brandizzati e L'articolo

