No, questo aereo dell’Onu non ha portato truppe in Canada (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 21 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una donna parlare mentre alla sua spalle compare un aereo di coloro bianco con la scritta «UN». La persona afferma in inglese di trovarsi a North Bay, in Ontario (Canada), e suggerisce che l’aereo abbia trasportato truppe dell’Onu (Nazioni Unite) in Canada. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Le Nazioni Unite, e altre senza nome, volano per sostenere la dittatura di Trudeau». Da fine gennaio 2020, a Ottawa (Ontario), è in atto una protesta contro la vaccinazione obbligatoria. Lo scorso 18 febbraio le forze dell’ordine hanno arrestato 70 manifestanti nella capitale canadese. Il post oggetto di verifica suggerisce ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 21 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una donna parlare mentre alla sua spalle compare undi coloro bianco con la scritta «UN». La persona afferma in inglese di trovarsi a North Bay, in Ontario (), e suggerisce che l’abbia tras(Nazioni Unite) in. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Le Nazioni Unite, e altre senza nome, volano per sostenere la dittatura di Trudeau». Da fine gennaio 2020, a Ottawa (Ontario), è in atto una protesta contro la vaccinazione obbligatoria. Lo scorso 18 febbraio le forze dell’ordine hanno arrestato 70 manifestanti nella capitale canadese. Il post oggetto di verifica suggerisce ...

Advertising

ilpost : Il traffico aereo sopra l'Ucraina in questo momento è inesistente, come testimonia il sito Flightradar24… - rtl1025 : ?? Un #raid aereo russo su una base militare nei pressi di #Odessa, porto strategico #ucraino sul Mar Nero, ha prov… - SeaWatchItaly : ?? Benvenuto #Seabird2 ?? È già operativo il nostro nuovo aereo, stesso modello di #Seabird1. Con entrambi faremo o… - alwithane : dopo questo post puntata, io raga zero paura dell’aereo #jeru - Chiara200212 : RT @bethswheeler: Questo aereo completato nel giro di pochissime ore oddio ?????? #gfvip #miriangels #fairylu #jeru -