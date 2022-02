Napoli, donna trovata morta in casa: arrestato il figlio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un giovane di nazionalità srilankese è in carcere per l'omicidio della madre, trovata morta in un appartamento al piano terra in vico Paradiso alla Salute, nel quartiere Materdei,... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un giovane di nazionalità srilankese è in carcere per l'omicidio della madre,in un appartamento al piano terra in vico Paradiso alla Salute, nel quartiere Materdei,...

Advertising

cremaonline : #ProvinciaDiCremona. Frode informatica da 1200 euro, denunciata dai #carabinieri una donna della provincia di… - infoitinterno : Napoli, donna trovata morta in casa: arrestato il figlio - infoitinterno : Donna uccisa a San Valentino dopo lite in famiglia a Napoli: arrestato il figlio - FiccaLucio : @MortiniElena Ma pure quello che dici te però Nun conta un cazzo anche perché i follower che c'hai so meno de quell… - ottopagine : Donna trovata morta in casa a Napoli: arrestato il figlio #Napoli -