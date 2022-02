Napoli-Barça | Di Lorenzo | «Finalmente ritroviamo il nostro pubblico | siamo pronti» VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Insieme al tecnico Luciano Spalletti, nella conferenza stampa pre-Barcellona c’è anche Giovanni Di, terzino destro dele della Nazionale italiana. L’esterno di Garfagnana è uscito al ventesimo minuto nell’ultima partita di campionato, a Cagliari, per una botta alla testa. Gli esami però non hanno evidenziato alcun problema, coi blaugrana al Maradona domani sera sarà regolarmente al suo posto. C’è un Maradona gremito domani. «carichi, sappiamo che affrontiamo una partita importante.ilbello numeroso. Cipreparati bene,. Non vediamo l’ora di scendere in campo» Come stai dopo il colpo in testa? Ti trovi più a tuo agio da esterno a tutta fascia ...