Miriana Trevisan contro Delia e Belli: "Io non avrei mai perdonato Alex" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Miriana Trevisan e Delia Duran hanno avuto ieri un faccia a faccia in camera da letto. La Duran ha provato a spiegare a Miriana che cosa l'ha portata a decidere di andare avanti nella sua storia con Alex. Lo ha perdonato, gli ha dato una seconda possibilità, una cosa che lascia basita Miriana. La Trevisan non ha molti dubbi: dopo tutto quello che Alex le ha fatto pubblicamente mesi fa e dopo tutto quello che ha continuato a fare anche in questi giorni, se lei fosse stata al posto di Delia, mai avrebbe accettato di andare avanti, dimenticare e perdonare. Delia ha provato a spiegare il suo punto di vista, dicendole che comunque la ferita resta ma che ha capito quelle che erano le intenzioni di suo ...

