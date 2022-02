Milan-Udinese, biglietti ancora disponibili: le ultime (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al via la promozione "Friends" per colorare San Siro con la vostra passione in Milan-Udinese di venerdì sera. Ecco tutti i dettagli. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al via la promozione "Friends" per colorare San Siro con la vostra passione indi venerdì sera. Ecco tutti i dettagli.

Advertising

Gazzetta_it : Kessie, Udinese e derby da titolare (obbligato): come lo accoglierà San Siro? #Milan - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - AntoVitiello : Aumenta il rimpianto per il #Milan dopo il ko dell'#Inter per non aver sfruttato il turno contro la Salernitana. I… - trvshvn : RT @gattomilanista: Io dopo Milan-Udinese: - gilnar76 : Udinese, Beto sfida il #Milan: «I rossoneri non ci preoccupano» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -