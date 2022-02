Michelle Hunziker a pezzi: poche ore prima della "vendetta" di Tomaso... spunta questo video | Guarda (Di mercoledì 23 febbraio 2022) poche ore prima della sua "epurazione" dalla Milano Fashion Week, Michelle Hunziker brindava in solitaria a casa, in canottierina bianca, décolleté esplosivo e calice di vino rosso in mano. Nelle ultime ore si fa un gran parlare della esclusione della showgirl svizzera dalla sfilata di Elisabetta Franchi, una decisione a sorpresa arrivata secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini sulla scia della grande amicizia che lega la celebre stilista e Tomaso Trussardi, ormai ex marito della conduttrice. Dietro questa scelta in ogni caso non ci sarebbe una "vendetta", ma la semplice volontà della Franchi di evitare sgarbi all'amico imprenditore. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)oresua "epurazione" dalla Milano Fashion Week,brindava in solitaria a casa, in canottierina bianca, décolleté esplosivo e calice di vino rosso in mano. Nelle ultime ore si fa un gran parlareesclusioneshowgirl svizzera dalla sfilata di Elisabetta Franchi, una decisione a sorpresa arrivata secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini sulla sciagrande amicizia che lega la celebre stilista eTrussardi, ormai ex maritoconduttrice. Dietro questa scelta in ogni caso non ci sarebbe una "", ma la semplice volontàFranchi di evitare sgarbi all'amico imprenditore. ...

