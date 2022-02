Mara Venier | l’omaggio non è gradito | lite nel bel mezzo della festa

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)non è statosi trova al centro di un litigio nel beldi una. Doveva essere un ritrovo tra amici per festeggiare il compleanno dello storico conduttore di Tg5. Lamberto Sposini ha compiuto 70 anni e gli amici, quelli più stretti, tra cui Enrico Mentana, hanno deciso di L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

LaMammaN1 : - telodogratis : Mara Venier, lite al compleanno di Sposini con la figlia del giornalista - zazoomblog : Mara Venier lite al compleanno di Sposini con la figlia del giornalista - #Venier #compleanno #Sposini #figlia - occhio_notizie : Lite furiosa tra Mara Venier e la figlia di Lamberto Sposini: la festa dei 70 anni finisce male! Cos'è successo??… - ParliamoDiNews : Mara Venier: lite con la figlia di Lamberto Sposini | Gossip Blog #mara #venier #lite #figlia #lamberto #sposini… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

La conduttrice se ne sarebbe andata in malo modo senza salutare nessuno dopo il diverbio con Matilde ...Enrico Mentana, Massimo Giletti eerano tutti invitati ma sembra che quest'ultima abbia avuto una lite con Matilde, figlia di Sposini. Il motivo della lite trae Matilde Ad ...È arrivato e azzerato tutto le imitazioni precedenti, vincendo la battaglia delle visualizzazioni sul web: ecco chi è Vincenzo De Lucia. Tra i più bravi sulla piazza, l’attore comico e trasformista sp ...Lamberto Sposini ha compiuto 70 anni e gli amici, quelli più stretti, tra cui Enrico Mentana, hanno deciso di fargli una sorpresa in un giorno speciale come quello appena passato. Tra gli invitati, ol ...