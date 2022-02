Logistica e Trasporti | sequestro da 200 milioni ad un’impresa dell’Agro nocerino

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e la Squadra Mobile di Salerno hanno eseguito undi beni mobili, immobili ed assetti societari, per un valore complessivo di circa 200di euro, riconducibili ad un imprenditore di Nocera Inferiore (Salerno) attivo da circa 25 anni nel settore deie della. L’attività, disposta dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Salerno su richiesta della Dda di Salerno, ha riguardato le provincie di Salerno, Reggio Emilia, Bari, Napoli e Mantova. Ilha interessato 11 società presenti in più province italiane, 1500 autoarticolati facenti parte dei numerosi assetti societari dediti allae aidi merce, 100 beni ...

... 11 società presenti in più province italiane; 1500 autoarticolati facenti parte dei numerosi assetti societari dediti allae aidi merce; circa 100 beni immobili (fabbricati, ......pagano a caro prezzo il gap della, denuncia la Coldiretti regionale, che scontano il peso della burocrazia, di prezzi decisamente più alti, di reti che non funzionano. 'Servono...Tra i beni sequestrati all'imprenditore, oltre ad alcune barche e a una Ferrari, ci sono anche 1.500 autoarticolati utilizzati nelle società di trasporto e logistica a lui riconducibili.Si è arricchito in modo illecito. E, per questo, beni per 200 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore di Nocera Inferiore attivo da circa 25 anni nel settore dei trasporti e ...