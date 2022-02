L’Eredità 23 febbraio 2022 | Giuliana alla prima ghigliottina non indovina la parola

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella puntata di quest’oggi – 23– è arrivata al gioco finale de, dPuglia. La campionessa odierna,suade, s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 15.000 euro dopo alcuni dimezzamenti e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre lamisteriosa di oggi: Crema Pipa Togliere Con o Senza Onde. Dopo aver riflettuto (apparendo molto concentrata, per poi dichiarare di essere certa 40 in una scala da 1 a 100)ha scritto: Sale. Ma la neo-campionessa non hato lascelta dagli autori che era: ...