Le pagelle di Atletico Madrid-Manchester United 1-1 | in bilico

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per gli ottavi di finale di andata di Champions League. Al Wanda Metropolitano due squadre che vivono momenti molto simili nei rispettivi campionati, alla ricerca del quarto posto. Anche stasera l’equilibrio è rispettato, con la gara che termina in parità: verdetto rinmandato all’Old Trafford. La sfida a distanza tra numeri 7 portoghesi è vinta da Joao Felix su Ronaldo, autore del gol del vantaggio Colchonero. Prima frazione a netto vantaggio dei padroni di casa, con un pressing sfrontato e che soffoca qualsiasi iniziativa avversaria. Nei secondi 45? i Red Devils alzano il baricentro e trovano il pareggio col subentrato Elanga. Pari che lascia tutto ancora apertissimo. Ledi...

Advertising

infoitsport : Pagelle Atletico Madrid-Manchester United 1-1, voti e tabellino Champions League 2021/2022 - sportface2016 : #AtleticoMadridManchesterUnited 1-1, le pagelle e il tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Atletico

LediMadrid - Manchester United 1 - 1 con i voti ai protagonisti e il tabellino dl match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022. Al Wanda Metropolitano ...Fanno 4 gol in campionato, più quello storico in Champions all'Madrid: la ragione principale per la quale viene preferito a Saelemaekers. Innesca Giroud prima di uscire stanco. Dal 28' st ...L'amico e compagno di nazionale di Ronaldo accende Atletico-United con un bellissimo gol al 7' di testa che illude Simeone, ripreso dalla rete di Elanga all'80'. Beffato il Cholo, che comanda la ...GLI HIGHLIGHTS. ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak 6; Savic 6, Gimenez 6, Reinildo 5; Vrsaljko 6, Llorente, Kondogbia 6.5, Herrera 6, Renan Lodi 7 (31' st Lemar sv); Correa 5.5, Joao Felix 7 (30' st ...