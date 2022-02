Lazio, il punto sugli infortunati e non solo: le parole di Sarri (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ha parlato in conferenza stampa Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Porto. Il tecnico toscano si è espresso su diversi temi: dalle condizioni di Immobile, Acerbi e Pedro all’analisi del match di domani. Sul Porto: “È una squadra forte, che sarebbe competitiva anche nel campionato italiano. Non è un caso che stia facendo benissimo nel proprio campionato. La partita d’andata ci ha dimostrato che sarà difficile, la partita d’andata però ci ha detto anche che non sarà impossibile. La prima attenzione deve essere sulla fase difensiva: se non siamo lucidi e andiamo all’assalto del Porto, comprometteremo la partita. Abbiamo le qualità per risolverla in qualsiasi momento, senza innervosirsi dal passare dei minuti”. Su Acerbi: “È un giocatore che è stato fermo per 45 giorni. È guarito dal ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ha parlato in conferenza stampa Maurizio, tecnico della, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Porto. Il tecnico toscano si è espresso su diversi temi: dalle condizioni di Immobile, Acerbi e Pedro all’analisi del match di domani. Sul Porto: “È una squadra forte, che sarebbe competitiva anche nel campionato italiano. Non è un caso che stia facendo benissimo nel proprio campionato. La partita d’andata ci ha dimostrato che sarà difficile, la partita d’andata però ci ha detto anche che non sarà impossibile. La prima attenzione deve essere sulla fase difensiva: se non siamo lucidi e andiamo all’assalto del Porto, comprometteremo la partita. Abbiamo le qualità per risolverla in qualsiasi momento, senza innervosirsi dal passare dei minuti”. Su Acerbi: “È un giocatore che è stato fermo per 45 giorni. È guarito dal ...

