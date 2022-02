La memoria rende liberi – di Liliana Segre e Enrico Mentana

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La vita interrotta di una bambina della Shoah. Errori e orrori commessi dal genere umano. ‘È questione di pochi anni, e poi non ci saranno più testimoni in vita della Shoah’. Così comincia l’introduzione al libro che racconta uno degli spaccati di storia contemporanea più tremendo che il genere umano abbia dovuto subire, ma che ha anche visto proprio l’uomo in prima linea contro i suoi simili. E quale mezzo più semplice da usare come tramite, se non la voce di chi l’ha vissuto purtroppo in prima persona. Qui si narra la storia di chi ha subito la Shoah. La storia di una bambina,, che nasce a Milano nel 1930 in una famiglia ebrea: questa la sua unica colpa, condivisa con tanti altri bambini come lei. Il suo viaggio del dolore comincia all’età di soli tredici anni, quando viene arrestata con il padre e deportata su quel ...