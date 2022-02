Kiev ostaggio di un massiccio attacco informatico: ko sia i siti governativi che le agenzie di sicurezza: è il prologo di un attacco? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In realtà già nelle scorse settimane, temendo una ‘fase preparatoria’ all’invasione, le autorità ucraine ne avevano paventato la possibilità, temendo per l’operatività dei settori nevralgici del paese, come le agenzie governative, le banche e, soprattutto, il settore della difesa A Kiev i siti governativi, alcuni ministeri e le agenzie di sicurezza vittime di un massiccio attacco informatico Ed oggi quei timori sono divenuti realtà. Da qualche ora infatti, informa la Bbc, i siti governativi di Kiev, sedi come come quelle del ministero degli Esteri, del Parlamento e, per l’appunto, delle agenzie di sicurezza, sono in totale blocco. Gran ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In realtà già nelle scorse settimane, temendo una ‘fase preparatoria’ all’invasione, le autorità ucraine ne avevano paventato la possibilità, temendo per l’operatività dei settori nevralgici del paese, come legovernative, le banche e, soprattutto, il settore della difesa A, alcuni ministeri e ledivittime di unEd oggi quei timori sono divenuti realtà. Da qualche ora infatti, informa la Bbc, idi, sedi come come quelle del ministero degli Esteri, del Parlamento e, per l’appunto, delledi, sono in totale blocco. Gran ...

