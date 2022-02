Islanda-Italia in tv: data, orario e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2023 basket (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Islanda-Italia, valida per la terza giornata del girone H delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket. Trasferta insidiosa per gli uomini di coach Sacchetti, alla ricerca di un risultato importante contro la formazione islandese: le due squadre si trovano in una situazione identica, con una sconfitta, per entrambe contro la Russia, e una vittoria, entrambe contro l’Olanda. Una sfida che si ripeterà, a campi invertiti, domenica 27 febbraio. Per quanto riguarda questo incontro, la palla a due è fissata per le ore 21:00 di giovedì 24 febbraio. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena, oppure in streaming su Sky Go e Eleven Sports. In alternativa, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’e le indicazioni per vedere in, valida per la terza giornata del girone H delleaidi. Trasferta insidiosa per gli uomini di coach Sacchetti, alla ricerca di un risultato importante contro la formazione islandese: le due squadre si trovano in una situazione identica, con una sconfitta, per entrambe contro la Russia, e una vittoria, entrambe contro l’Olanda. Una sfida che si ripeterà, a campi invertiti, domenica 27 febbraio. Per quanto riguarda questo incontro, la palla a due è fissata per le ore 21:00 di giovedì 24 febbraio. La partita sarà visibile intv su Sky Sport Arena, oppure insu Sky Go e Eleven Sports. In alternativa, ...

Advertising

RadioAirplay_it : #CiaoCiao de @LRDLofficial è trasmesso dalle #radio di 20 paesi del mondo ?????? Argentina-Australia-Bulgaria-Croaz… - Italbasket : 1??2?? per Islanda-Italia ?? Il CT Meo Sacchetti ha deciso il roster che scenderà in campo domani sera alle 21:00,… - FuianoFederico : RT @Italbasket: 1??2?? per Islanda-Italia ?? Il CT Meo Sacchetti ha deciso il roster che scenderà in campo domani sera alle 21:00, nella te… - SpazioFortitudo : RT @Italbasket: 1??2?? per Islanda-Italia ?? Il CT Meo Sacchetti ha deciso il roster che scenderà in campo domani sera alle 21:00, nella te… - ineedlouis : RT @Italbasket: 1??2?? per Islanda-Italia ?? Il CT Meo Sacchetti ha deciso il roster che scenderà in campo domani sera alle 21:00, nella te… -