Invalsi per l’ammissione all’Università, Ricci: le prove hanno altre finalità. Prove per docenti? Sarebbe riduttivo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Le Prove Invalsi 2022 non saranno correlate all’ammissione all’Università” lo ha affermato Roberto Ricci, presidente dell’Istituto Invalsi, intervenuto nel corso di una live su Skuola.net. “Sono notizie che non hanno un loro fondamento. Le Prove nascono per dare informazioni alle scuole e agli studenti, in ottica di autovalutazione, riguardo le competenze e i risultati in L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Le2022 non saranno correlate al” lo ha affermato Roberto, presidente dell’Istituto, intervenuto nel corso di una live su Skuola.net. “Sono notizie che nonun loro fondamento. Lenascono per dare informazioni alle scuole e agli studenti, in ottica di autovalutazione, riguardo le competenze e i risultati in L'articolo .

