In vendita i biglietti per Lazio-Napoli, trasferta vietata a tutti i residenti in Campania (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la S.S. Lazio ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per il match contro il Napoli. “La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di oggi 23 febbraio saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Lazio-Napoli in programma domenica 27 febbraio alle ore 20:45. La vendita sarà libera per tutti da subito (chi non lo avesse già utilizzato, potrà scontare il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket). Stadio Olimpico Roma Date e orari della vendita: Dalle ore 16:00 di mercoledi 23 febbraio fino alle ore 18:45 di domenica 27 febbraio. Per il settore ospiti il prezzo è fissato a 35 ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la S.S.ha comunicato le modalità dideiper il match contro il. “La S.S.comunica che, dalle ore 16:00 di oggi 23 febbraio saranno messi ini tagliandi per la gara di Campionatoin programma domenica 27 febbraio alle ore 20:45. Lasarà libera perda subito (chi non lo avesse già utilizzato, potrà scontare il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket). Stadio Olimpico Roma Date e orari della: Dalle ore 16:00 di mercoledi 23 febbraio fino alle ore 18:45 di domenica 27 febbraio. Per il settore ospiti il prezzo è fissato a 35 ...

Advertising

TicketOneIT : ??Annunciata oggi la partecipazione di @justinbieber a Lucca Summer Festival! ?? La data: ??31 luglio 2022, Lucca Sum… - sportface2016 : #Milan, dura multa dalla questura di #Milano: 66.000 euro per aver venduto biglietti a tifosi con Daspo - Azzurri : #Nazionale ???? ??? Play off #Qatar2022: dal 2 marzo in vendita i biglietti per Italia-Macedonia del Nord a #Palermo… - gilnar76 : In vendita i biglietti per Lazio-#Napoli, trasferta vietata a tutti i residenti in Campania #Forzanapoli… - Spazio_Napoli : In vendita i biglietti per Lazio-Napoli, trasferta vietata a tutti i residenti in Campania -